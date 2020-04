Coronavirus: 550 i positivi nel territorio dell'ASL Cn2

Alla data di ieri (giovedì 16 aprile) i tamponi effettuati su residenti dell’ASL CN2, sia dal S.I.S.P. sia in sede ospedaliera, sono 2932, grazie ad un notevole sforzo organizzativo negli ultimi giorni. Tra i risultati attualmente disponibili (alcuni, infatti, sono ancora in corso di processazione), 550 sono

I reparti di ricovero attivi presso il presidio San Lazzaro di Alba offrono più di 100 letti e sono quasi al completo: è, dunque, importante rispettare le restrizioni al contatto sociale, soprattutto per ridurre il peso sulle strutture sanitarie che è ancora molto alto. Particolare attenzione è ancora rivolta alla situazione delle strutture residenziali per anziani e disabili, strutture in cui la scarsa possibilità di isolamento sociale degli ospiti e la loro fragilità clinica ed anagrafica predispone alla diffusione locale del contagio ed alla comparsa di quadri anche gravi.

Si stanno eseguendo i tamponi in tutte le strutture in cui vi sono stati casi accertati o sospetti asintomatici (ad oggi 911 tamponi effettuati). I cittadini sono invitati a non presentarsi presso l’Ospedale o gli ambulatori se non per prestazioni o esigenze assolutamente non dilazionabili: utile un consulto telefonico con il proprio Medico di Medicina Generale.