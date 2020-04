Coronavirus: a Verzuolo la Giunta stanzia 26mila euro per l’emergenza

La Giunta comunale di Verzuolo ha deliberato la copertura della spesa di oltre 22mila euro (che si aggiungono ai 4100 euro già decisi nei giorni scorsi, per un totale di 26mila euro) quale prima azione per mettere in sicurezza la comunità di Verzuolo.

L’esecutivo del sindaco Giancarlo Panero ha disposto l’acquisto di mascherine, tute di protezione e l’igienizzazione dei locali comunali, integrando inoltre il fondo dei “Buoni Alimentari”. Ad oggi i buoni riconosciuti sono 95 con un totale di 21mila e 10 euro.

Inoltre, la Giunta ha deciso di attivare 101 ore settimanali per 17 alunni portatori di handicap con un impegno di 7100 euro.

“Rispetto al virus abbiamo deciso misure restrittive non per creare inutile allarmismo, ma per prevenire, proteggere e anche rassicurare tutti i cittadini – spiega il sindaco Panero –. Un modo per non lasciarli soli a combattere l’epidemia.

Un lavoro impegnativo che è stato possibile grazie agli impiegati comunali e alla Polizia locale”.

“Come Amministrazione comunale abbiamo assunto decisioni in settori che per tutti erano sconosciuti e che vedono anche posizioni diverse tra i vari esperti – aggiunge Panero -. Questa crisi ci ha dimostrato l’importanza della sanità territoriale e la Casa della Salute è un primo importante passo nella giusta direzione.

Il sistema sanitario è il vero ‘bene comune’.

Un ruolo strategico è stato svolto con impegno e dedizione dai volontari della Protezione civile. Se a Verzuolo martedì è stato possibile aprire il mercato e garantire la sicurezza è grazie a loro e a tutti gli agenti della Polizia locale.

Grazie anche per l’importante ruolo di controllo da parte dell’Arma dei Carabinieri.

L’emergenza sanitaria – conclude il sindaco – ha ridato centralità alla politica, all’amministrare la cosa pubblica grazie all’autorità che si prende cura della comunità ed a questo sono finalizzate le sue decisioni”.