Covid-19 – L’Unità di crisi consente la salita delle mandrie agli alpeggi, a patto che i malgari indossino la mascherina

Non esiste davvero nulla che possa definirsi non condizionato dagli effetti dell’epidemia da Covid-19.

Nemmeno la salita agli alpeggi delle mandrie, che si completa tradizionalmente con la festa di San Giovanni, a fine giugno. Un vero e proprio rito, una tradizione, quest’anno fortemente influenzata dal Coronavirus.

“Con una comunicazione della Direzione regionale della Sanità piemontese – spiega Giovanni Dalmasso, presidente dell’Adialpi, Associazione per la difesa degli alpeggi piemontesi – vengono precisate importanti indicazioni circa gli spostamenti a piedi di mandrie verso pascoli o alpeggi”.

Durante la monticazione, infatti, può succedere che vi siano casi dove viene coinvolto un numero di persone non in linea con le disposizioni relative alle limitazioni di spostamenti e assembramenti legate all'emergenza Covid-19.

“Spesso – aggiunge Dalmasso - è necessario il coinvolgimento di operatori che collaborano con il proprietario o detentore del bestiame per mantenere gli animali sulle sedi stradali, con spostamenti tra diversi Comuni”.

Alla luce di questi fattori, l’Adialpi ha interpellato l'Unità di crisi regionale che, per quanto di sua competenza, non ha posto condizioni ostative agli spostamenti.

Dettando però alcune condizioni: deve essere assicurata la distanza interpersonale di almeno due metri tra le persone che collaborano allo spostamento degli animali, che dovranno essere dotate di mascherine.

Il proprietario o il detentore degli animali, invece, dovrà dare avviso preventivo dello spostamento a piedi alle Forze dell'ordine territorialmente competenti per il tragitto percorso.

Per gli addetti ai lavori, Dalmasso consiglia, “in fase di validazione del modello 7, di inserire nel campo annotazioni, mettendo la spunta su ‘Prescrizioni’ la seguente frase: ‘Visto il previsto spostamento "a piedi" in periodo di emergenza COVID-19, si prescrive al proprietario o detentore degli animali di far rispettare la distanza interpersonale di almeno 2 metri tra le persone che collaborano allo spostamento, di assicurare che tutte le persone coinvolte siano dotate di mascherine, e di dare avviso preventivo dello spostamento “a piedi” a tutte le Forze dell’ordine territorialmente competenti per il tragitto percorso’”.