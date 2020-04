Cuneo e l'emergenza Covid-19: oltre 53 mila mascherine messe a disposizione della cittadinanza

Si è conclusa da poco la riunione quotidiana del Centro Operativo Comunale. Precisando che l’emergenza sanitaria sul territorio continua, si ribadisce la necessità di prestare la massima attenzione alle disposizioni e quindi evitare di uscire il più possibile da casa, salvo che per recarsi al lavoro e per motivi di assoluta urgenza. È fondamentale quindi la responsabilità di tutti nell’attenersi alle indicazioni, anche nei fine settimana.

Il Comune riceverà oggi una nuova fornitura di mascherine di tipo chirurgico che, a partire da domani (sabato 18 aprile), verranno distribuite e vendute al prezzo calmierato di 0,90 euro ciascuna (2 per nucleo famigliare) in 18 delle 19 farmacie del territorio comunale che hanno aderito all’iniziativa. Si invitano i cittadini ad andare a comprare le mascherine nella farmacia più vicina alla propria abitazione e si chiede la collaborazione di tutti nel rispettare il numero massimo indicato, al fine di poter dare la più ampia copertura alla popolazione. Sono quindi oltre 53.000 le mascherine messe a disposizione del territorio per il tramite dell’Amministrazione Comunale nell’ultimo mese e che sono state consegnate alle strutture socio-assistenziali, alle Case di Riposo, agli ultrasettantenni, alle farmacie, alle Forze dell’Ordine, alla Protezione Civile e ai soggetti più deboli della nostra comunità.