Da oggi anche il ristorante Pechino di Cuneo si attiva con le consegne a domicilio

Il noto ristorante Pechino di Cuneo, in via Gustavo Ponza di San Martino, è stato tra i primi a patire la crisi da Coronavirus. Solo perché cinese. Già tra la fine di gennaio e gli inizi di febbraio aveva infatti perso la maggior parte della clientela. Come se essere cinesi volesse dire essere infetti.

Così, il 4 febbraio, la Consulta giovanile di Cuneo aveva organizzato un pranzo per dire no all'ondata di psicosi e di ignoranza che stava dilangando contro il popolo cinese. Aveva partecipato anche il sindaco Federico Borgna assieme ad altri esponenti dell'amministrazione.

E proprio il ristorante Pechino era stato tra i primi a chiudere in città, già a fine febbraio, prima della serrata imposta il 10 di marzo.

Adesso, a distanza di un mese e mezzo abbondante, c'è la voglia di ripartire. E il ristorante Pechino lo farà da oggi, con la consegna a domicilio dei suoi piatti.

L'orario di consegna al domicilio sarà dalle 12:00 alle 20:00.

Come ci informa Weimin Chen, per tutti Paolo, sono messe in atto non solo le usuali e corrette prassi igienico-sanitarie, ma anche le disposizione imposte dal DPCM attuamente in vigore.

1, stoccaggio dell'alimento in idoneo contenitore certificato MOCA.

2, posizionamento delle derrate in appositi contenitori isotermici per alimenti deperibili o con temperatura di servizio.

3, guanti monouso e mascherina.

4, consegna al domicilio al cliente in un luogo pubblico mantendo la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro.

5. sanificazione delle mani tra una consegna e l'altra con sostituzione dei quanti monouso.

Si può contattare il 0171 693864 oppure il 3403058386 per ricevere ordinazione con whatsapp o i numeri del locale