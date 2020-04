Decreto Cura Italia: in provincia di Cuneo sono 30.267 le persone che hanno già ricevuto i 600 euro

Sono state 294.795 le domande relative all'indennità di 600 euro, in Piemonte, nell'ambito del decreto Cura Italia.

Ad oggi è stato messo in pagamento più del 60 % delle domande pervenute: 177.732 richiedenti hanno già ricevuto l’accredito della cifra. L’importo finora distribuito ai richiedenti piemontesi è pari a 106.639.200Euro.

Per quanto riguarda la provincia di Cuneo, le domande pervenute sono state 46.638, di cui pagate 30.267. Nella sola Mondovì le domande sono state 8.221, pagate 5.317.

Si tratta di un segnale importante e concreto a chi oggi, a causa del coronavirus, si trova in una situazione di difficoltà.

Ciò è stato possibile grazie ad uno sforzo enorme dell’INPS e dei suoi lavoratori che, durante il weekend di Pasqua, hanno lavorato per sostenere il Paese in questa fase complessa e pagare le indennità in tempi fortemente compressi rispetto alle prestazioni ordinarie.