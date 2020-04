Emergenza case di riposo: a Govone 21 casi positivi, 7 persone ospedalizzate

Tra le case di riposo per anziani del Roero con una situazione sanitaria critica c'è anche la Pia Casa San Carlo di Govone, che purtroppo fa i conti oggi con 9 decessi avvenuti solo negli ultimi quindici giorni all'interno del ricovero e presso l'ospedale San Lazzaro ad Alba. Le persone in questione avevano dagli ottanta ai novant'anni con patologie pregresse e tre di loro non erano residenti a Govone. In origine erano 37 gli anziani ospiti della struttura sita ai piedi del castello di Govone di cui 36 risultati posititivi al Coronavirus.