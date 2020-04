Il sindaco di Venasca Silvano Dovetta positivo al Covid-19: “Da oggi in isolamento, torneró presto in prima linea a fronteggiare l’emergenza”

Il sindaco di Venasca Silvano Dovetta è risultato positivo al tampone del Covid-19. Le sue condizioni di salute sono buone anche se comincia da oggi, venerdì 17 aprile, il periodo di isolamento.

Dovetta, che ricopre anche la carica di presidente dell’Unione montana Valle Varaita, è stato sottoposto al test in via precauzionale, in qualità di direttore della residenza sanitaria per anziani “Villa dei tigli” di Cavour.

Ha scritto dal sito internet comunale rivolgendosi direttamente ai suoi concittadini: "Carissimi venaschesi, solo nelle ultime ore ho avuto la conferma di essere positivo al Covid-19.

Sto bene, ma dovró rimanere in isolamento per i prossimi giorni, naturalmente non mi fermo e continueró a svolgere le mie mansioni a distanza, mettendo in campo tutte le risorse necessarie per proseguire il mio lavoro.

Per ovvie ragioni, chiunque abbia avuto contatti con me nelle scorse due settimane dovrà contattare immediatamente le Autorità sanitarie, in caso dovessero manifestarsi sintomi comuni del coronavirus (febbre oltre 37,5 gradi, difficoltà respiratorie, tosse).

Ancora una volta vi invito a rimanere a casa, rispettando rigorosamente e con senso di responsabilità tutte le misure e le restrizioni imposte dalla legge. Questi sacrifici sono necessari nell’interesse di tutti, ed in particolare per i più deboli. Torneró presto in prima linea a fronteggiare l’emergenza, la mia giunta con i dipendenti comunali e tutti i consiglieri, affronteranno la situazione al meglio e senza conseguenze. Tutti insieme ne usciremo."