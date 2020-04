La Ciaburro scrive a Cirio: "Fai come Toti in Liguria, permetti ai contadini hobbisti di raggiungere l'orto"

La questione orti è molto sentita, in particolare nella nostra provincia, dove sono in tanti ad averne uno e in particolare in questo periodo, quello della semina.

Gentilissimo Governatore on. Alberto Cirio,

Ti scrivo per farTi presente che questo periodo è essenziale per la semina ed il trapianto delle verdure che danno il sostentamento primario alimentare a tante persone e famiglie del nostro Piemonte.

Considerato che non tutti hanno l'orto nel giardino di casa e che secondo le Tue disposizioni non possono raggiungerlo, Ti chiedo, facendomi portavoce della necessità di migliaia di "contadini hobbisti" della nostra regione, di seguire le orme del presidente Toti emanate per la Liguria consentendo loro un'attività, da svolgersi nel comune di residenza o nei comuni limitrofi, che se non svolta ora potrebbe minare il sostentamento di tante famiglie per tutti i prossimi mesi.

Certa della Tua sensibilità Ti auguro un buon lavoro a difesa del nostro Piemonte e dei suoi cittadini