La generosità degli albesi per l’Ospedale Cottolengo di Torino: la struttura attrezzata per accogliere oltre 60 pazienti Covid

La Piccola Casa della Divina Provvidenza, guidata dal padre generale don Carmine Arice, nel solco tracciato dalla propria missione carismatica, ha voluto impegnarsi nell’emergenza Coronavirus, a fianco del servizio pubblico, mettendo a disposizione la propria struttura sanitaria di Torino con una importante presenza anche ad Alba.



Sono stati trasformati tre reparti dell’area medica, per renderli disponibili all’accoglienza di 63 pazienti Covid-19 ed è stato attrezzato, nell’area chirurgica, uno spazio da destinare a 4 posti di terapia sub-intensiva, più un letto di terapia intensiva di supporto.



Tale riorganizzazione è stata resa possibile anche grazie al contributo della generosità di numerosi cittadini piemontesi.



Il padre generale, don Carmine Arice, e il direttore dell’ospedale, Gian Paolo Zanetta, ringraziano tutti i cittadini di Alba e del territorio limitrofo che, sensibili alle iniziative del Cottolengo, hanno voluto contribuire con le loro generose donazioni alla riorganizzazione della terapia intensiva, consentendo così una rapida conclusione dei lavori.



Il Cottolengo ha anche attivato, in collaborazione con Federsanità Anci Piemonte, una raccolta fondi attraverso la piattaforma specializzata GoFoundMe, che ha proprio come obiettivo l’acquisto di letti per la terapia intensiva.