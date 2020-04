La quotidianità al tempo del Covid-19. La storia di Alice, fossanese guarita dal Coronavirus: “Io so di essere tra i fortunati, ma in ospedale ho visto cose che non dimenticherò mai”

Proseguiamo la narrazione di come si svolgono le giornate dei fossanesi in un periodo sconvolgente come quello che stiamo vivendo.

Oggi, però, la storia che raccontiamo è quella più condizionata dal Covid-19 perché Alice il Covid-19 l’ha avuto e, fortunatamente, due giorni fa è stata dichiarata guarita.

Classe 1988, Alice è sposata con Michele e hanno una bambina, Amelia, simpatica puffetta di 5 anni. Alice lavora e studia, conduce una vita tanto impegnativa quanto normale.

È l’8 marzo quando, all’improvviso inizia a stare male: “Stavo studiando e ho iniziato ad avere dei brividi come quando sta per arrivare la febbre, ma era una sensazione diversa. Il giorno dopo è arrivata la febbre e non accennava a scendere. Avevo la febbre, ero inappetente, anche perché non sentivo né gli odori né i sapori e mi sentivo malissimo. Ho contattato il mio medico di base che inizialmente ha escluso il Covid-19 perché né avevo avuto contatti con potenziali contagiati, né ero stata nelle zone di contagio. Al telefono mi ha comunque detto di iniziare l’isolamento e ha segnalato il mio caso al SISP”.

Ecco che Alice si chiude in una stanza con un letto e una scrivania ed esce solo per ritirare i pasti e andare in bagno. Nel frattempo i giorni passano, Amelia compie 5 anni e Alice continua a stare male: “Dopo 9 giorni, il medico decide di farmi fare una lastra anche su indicazione della guardia medica che, nel frattempo, mi aveva visitata”.

Alice arriva all’ospedale di Mondovì dove le fanno le radiografie: “Al termine dell’esame arriva il medico e mi dice di stare ferma e non toccare nulla”. Inizia una specie di girone infernale per Alice: “Mi vengono a prendere e mi fanno fare il cosiddetto corridoio sporco, quello attraverso il quale passano i pazienti positivi al Covid-19 e mi ricoverano per polmonite bilaterale da Covid-19. Decidono di ricoverarmi perché ho una storia pregressa con tante polmoniti e quindi ero considerata a rischio”.

A Mondovì viene ricoverata in medicina, in quel reparto che ora è medicina Covid. Al momento del ricovero di Alice contava 20 posti letto, alle sue dimissioni 10 giorni dopo, 40: “In ospedale ho visto cose che avrei voluto non vedere. Nel personale c’è un’agitazione palpabile, non solo i pazienti sono spaventati. I medici non riescono a visitare i pazienti nei modi canonici: non possono usare lo stetoscopio, fanno i prelievi con tre paia di guanti. Inoltre non si riescono a riconoscere le persone: non sapevo se a passarmi accanto fosse un medico, un infermiere, un oss. Il personale è molto carino, si scrivevano il nome sulla tuta con i cuoricini, messaggi di incoraggiamento sulla schiena, ma si capiva che c’era terrore”.

In ospedale, dunque iniziano giorni lunghissimi tra esami, fiato corto e videochiamate: “Io ero una di quelle fortunate perché avevo il telefono. Finchè ho avuto traffico dati ho parlato con la mia famiglia, poi mi davano i dati le infermiere. Ma c’erano persone anziane che non avevano il telefonino. I familiari chiamavano il reparto ma loro non ne potevano sentire la voce”.

Alice resta in ospedale a Mondovì dal 19 al 26 marzo, poi viene dimessa e prosegue la quarantena a casa, torna nella sua stanza: “Questo è stato un periodo bruttissimo, ma Amelia e Michele mi hanno dato la forza. Amelia è stata bravissima: non ha mai fatto un capriccio e tirava su il morale al suo papà. Ha imparato a contare: sa che si deve lavare le mani contando fino a 30, che non deve toccare interruttori e maniglie. Si è dimostrata molto matura. Si è spaventata quando non sono tornata dall’ospedale, le avevamo detto che sarei andata a fare un esame e poi mi hanno ricoverata, ma le ho telefonato e si è tranquillizzata”.

Amelia e Michele intanto hanno trascorso la loro quarantena senza palesare i sintomi della malattia con enorme sollievo di Alice e Amelia ha imparato a mantenere, come dice lei: “un litro di distanza” da chiunque, ma la quarantena di Alice prosegue: “Lunga, lunga, lunga. Non è un’influenza. Sono passati 40 giorni, sono stata dichiarata guarita, ma non sono ancora in forma. Ci vorrà tempo, non sento ancora i gusti e gli odori e sono inappetente, mi sento debole, mi stanco dopo pochissimo tempo. Devo recuperare nel corpo e nella psiche”.

Alice ha ricevuto l’esito del doppio tampone negativo martedì 14 aprile e, finalmente, ha potuto riabbracciare la sua Amelia e Michele, ma ha scelto di raccontare, dapprima sul suo profilo Facebook e poi in questa intervista la sua vicenda perché: “tacere è peggio. Credo che raccontando la verità si possa essere più consapevoli dei rischi, ma anche alimentare la speranza”.

Alice racconta anche di chi le è restato vicino, anche se a distanza fisica, in questo periodo: “Devo ringraziare la Croce Bianca che mi ha portata al SISP a fare i tamponi con una gentilezza incredibile. Ci hanno anche regalato delle mascherine. Noi siamo entrati in quarantena tra i primi, non c’erano le mascherine, in farmacia ne davano al massimo due e io ne dovevo cambiare almeno 3 al giorno. Non avevamo i guanti, non potevamo andare a fare la spesa, avevamo finito i contanti e non sapevamo come pagare la spesa a domicilio. Ci hanno detto che il servizio di consegna a domicilio era solo per gli anziani e ci siamo dovuti appoggiare ai suoceri e ai genitori che a turno venivavo a portarci la spesa a casa. Mi dispiace perché nessuno in questo periodo ci ha telefonato per chiederci se avessimo bisogno di qualcosa, ci siamo appoggiati alla nostra famiglia e agli amici. Il personale della Croce Bianca, invece è stato splendido”.

Alice cerca anche di stemperare le polemiche che in questo momento stanno crescendo sui social: “Sono sbottata in un paio di occasioni. Mi disgusta la polemica che in tanti stanno facendo, insultandosi su qualcosa che, di fatto, non conoscono. È una situazione imprevedibile e mi disgusta che ci siano persone che la stanno usare a scopo propagandistico o diffamatorio”.

Ora Alice ha potuto riabbracciare la sua Amelia, è tornata a trascorrere un po’ di tempo nel giardino di casa e, al momento, cerca di non farsi spaventare dal futuro: “Non voglio ancora pensare al futuro, al lavoro. Sono una di quelle fortunate che l'hanno superato. In questo momento mi basta questo per lasciarmi alle spalle questi 40 giorni”.