La IV O dell'Istituto Grandis di Cuneo rinuncia al rimborso della gita e dona tutto all'ospedale Carle

Ed un passaggio della loro mail:

La situazione emergenziale che stiamo vivendo ci ha portati a riflettere sul senso vero delle cose e specialmente sulla precarietà della vita, per questo motivo, spinti dall'esempio di tanti gesti di solidarietà e coraggio che i media non smettono di ricordarci in questo periodo, abbiamo pensato di devolvere, se possibile, la cifra della nostra gita all'Ospedale Carle della nostra città di Cuneo che dall'inizio di questa emergenza si trova in prima linea a vivere il dramma della pandemia del Coronavirus.