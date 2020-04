L'appello di Flavio Gastaldi: "Il governo tuteli la filiera del latte fresco italiano"

"Giù le mani dal latte fresco Made in Italy. Modificare le regole sulla scadenza di questo prodotto, dall'indiscutibile valore nutrizionale, significa comprometterne la genuinità e non tutelare la filiera italiana, e soprattutto i produttori italiani. Abbiamo presentato un'interrogazione al ministro per le Politiche Agricole, Teresa Bellanova, per sapere se e come intende vigilare affinché non sia estesa oltre i sei giorni la data di scadenza di questo alimento fondamentale".