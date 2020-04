Laurearsi con una tesi sui vaccini al tempo del Coronavirus

La pandemia in atto ha cambiato la nostra vita e persino il modo di laurearsi.

Ilaria Giraudo, di Borgo San Dalmazzo, lavora come infermiera all’ospedale Santa Croce di Cuneo ed è riuscita, con impegno, a conciliare il suo duro lavoro con lo studio.

Infatti, ha sostenuto tutti gli esami, tra un turno lavorativo e l’altro, laureandosi in Sociologia martedì 31 marzo con una tesi molto attuale dal titolo “Informare è prevenire? La comunicazione dell’Asl CN 1 in tema di vaccinazioni: tra esperti e fake news”.

Ilaria, come molti altri giovani, non si è recata all’università, ma ha discusso la tesi online dal computer di casa. Questa modalità di laurea è stata un’esperienza molto diversa dal solito, un vero e proprio cambiamento inevitabile. In queso difficile periodo, la laurea di Ilaria dimostra che è possibile riuscire ad andare avanti con la propria vita, nonostante le varie difficoltà e il doppio dell’impegno.