Lontan dagli occhi #VICINIALCUORE: la campagna del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese ha raggiunto quota 10.000 euro

A due settimane dal lancio, la campagna di raccolta fondi Lontan dagli occhi #VICINIALCUORE lanciata dal Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, ha preso il volo e ha raggiunto quota 10.000 euro.

Oltre 125 i donatori che hanno riposto fiducia nel Consorzio e donato cifre più o meno importanti, destinate all’acquisto di: dispositivi di sicurezza per tutti gli operatori che si prendono cura a domicilio delle persone e operano nelle case di riposo gestite dal Consorzio; buoni spesa e pasti consegnati a casa a quanti in difficoltà; nuovi strumenti di comunicazione per far incontrare virtualmente con i loro famigliari le persone anziane e con disabilità che vivono nelle residenze.

Il Consorzio desidera ringraziare di cuore tutti i donatori, dal primo all’ultimo, e desidera segnalare quanto è stato fatto concretamente con le prime risorse raccolte.

Sono stati acquistati: 2.800 mascherine chirurgiche distribuite agli operatori socio sanitari che operano sul territorio per gli interventi domiciliari a favore delle persone non autosufficienti; 19.000 paia di guanti protettivi monouso per gli operatori della struttura residenziale Sant’Antonio di Cuneo;2 termometri a infrarossi per la struttura residenziale Sant’Antonio di Cuneo;300 tute in tyvek, 200 calzari e 500 camici monouso in TNT, distribuiti tra la residenza Sant’Antonio e il servizio territoriale-; 4 tablet Samsung per le residenze Sant’Antonio, Mater Centro di Cuneo, Mater Amabilis Angeli di Cuneo e Giubergia di Margarita, per facilitare le comunicazioni degli ospiti con i loro familiari che non possono accedere alle strutture da più di un mese.

Servono ancora molte altre risorse, per implementare questi acquisti e per aggiungere disponibilità per buoni spesa e pacchi alimentari.Chi volesse unirsi ai donatori, può utilizzare il link https://www.retedeldono.it/it/progetti/csac/lontan-dagli-occhi-vicinialcuore