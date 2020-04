Monastero di Vasco: cercansi volontari per l'emergenza Coronavirus

Il Comune di Monastero di Vasco ha ufficialmente annunciato di essere alla ricerca di persone disponibili, come volontari, a essere inserite in un gruppo di lavoro in supporto all'ente.

Come spiegano dal municipio, "lo scopo del gruppo, in questo periodo di emergenza, è quello di garantire un costante monitoraggio del territorio e una maggiore assistenza alla popolazione, mediante attività come la distribuzione delle mascherine e il supporto alle persone in difficoltà)".



"In futuro", aggiungono dal palazzo comunale, "il sodalizio potrebbe trasformarsi in un vero e proprio gruppo di protezione civile".