Musica dai balconi con Paolo Acchiardi, in arte Elia: alle 18 suonerà e canterà in diretta su Facebook e Instagram

Dopo il flashmob del 13 marzo che proponeva a tutta l’Italia di uscire sul balcone e cantare, suonare un brano come reazione e sdrammatizzazione del lungo periodo di quarantena che stiamo vivendo, Elia, al secolo Paolo Acchiardi, ha deciso di riproporre la stessa iniziativa sui suoi profili Facebook e Instagram ogni giorno: un video con un frammento di una canzone della durata di un minuto con l’intento di accompagnare con un sorriso lo scorrere di queste giornate “particolari”.

Ad oggi sono 32 mini song ascoltabili sul suo canale You tube (Paolo Acchiardi). Dice Elia: “La cosa bella è che è diventato un appuntamento quotidiano atteso da tante persone. Spesso mi arrivano messaggi con l’incitamento a non mollare perché la curiosità della scelta della canzone del giorno dopo è tanta ed il successivo ascolto regala sorrisi e ricordi. Così è stato per le persone più vicine, per chi mi conosce da tanti anni o per chi ha avuto e ho avuto occasione di conoscere grazie a questa iniziativa. Il mio intento era ed è proprio quello di sfruttare ciò che so fare per aiutare, seppur nel mio piccolo e a qualsiasi livello, chi ha voglia di cantare insieme a me le canzoni che propongo.Non nego che è una iniziativa che richiede impegno, ma se serve a donare un pò di leggerezza, qualche sorriso ed un pò di compagnia, allora ne vale davvero la pena”.

Oggi 17 aprile alle ore 18:00 ci sarà anche la sua seconda diretta “Live” su Facebook e Instagram... trenta-quaranta minuti dove Elia eseguirà in acustico, chitarra e voce, alcuni brani del suo repertorio.

Ancora Elia: “L’idea che lancerò per le dirette successive è quella di scrivermi in privato eventuali richieste per poi sceglierne alcune ed eseguirle la settimana dopo. Un’altra cosa che vorrei fare è una diretta dedicata all’esecuzione live di alcuni brani tratti dal mio ultimo album “VIIII L’Alchimiste”!

Sul suo canale you tube potrete trovare le altre due iniziative di questi giorni. La prima è la canzone “Casonsei con le mani” appositamente composta per il centro Vi.re.dis di Calcinate vicino a Bergamo (Onlus che si occupa della’assistenza sociale e socio sanitaria nei confronti di minori, adulti ed anziani portatori di handicap e di diverse patologie) che in questi giorni sta proponendo un appuntamento quotidiano sui social “Quelli di Marmagnaccola sul Mincio” per allietare i più piccini e che coinvolge le equipes di Bergamo e Torino.

La seconda è la parodia del successo sanremese di Elettra Lamborghini “Musica ( e il resto scompare) che Elia con la figlia Mariasole hanno fatto diventare

“ Mascherina e amuchina”, fatta apposta per regalare un sorriso e per sensibilizzare l’uso di queste misure preventive molto importanti in questo periodo.

Ricordiamo il suo sito www.paoloacchiardi.com dove è possibile trovare molte info sulla sua attività di musicista, scrittore, compositore ed arrangiatore, e ancora di insegnante di chitarra moderna e canto moderno.