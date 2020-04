Peveragno e Beinette divise da una strada: un'ordinanza permette di attraversarla ma per alcuni residenti non basta

Continua ad evidenziarsi come un paradosso la situazione di Regione Colombero, alle porte di Cuneo, dove da un lato della strada si vive a Beinette (a sinistra in direzione Mondovì) e dall'altra a Peveragno.

Basterebbe stabilire con un'ordinanza regionale che, chi vive al confine tra due territorio comunali, possa andare a fare la spesa o le commissioni necessarie e urgenti nel posto più vicino. Perché spesso vive molto più vicino agli esercizi commerciali del comune diverso che a quelli del proprio.

Nei giorni scorsi il sindaco di Beinette aveva emanato un'ordinanza con la quale autorizzava i suoi cittadini residenti in alcune aree del paese a poter attraversare la strada per accedere, per la spesa, all'area artigianale di Peveragno, in deroga al DPCM che vieta gli spostamenti in altri comuni. Insomma, i beinettesi possono andare nell'area artigianale di Peveragno, dall'altro lato della strada, per fare la spesa. Per tutte le altre commissioni devono invece andare a Beinette, a pochi chilometri di distanza.

Dopo qualche giorno anche il sindaco di Peveragno ha emanato un'ordinanza analoga: i residenti nel Comune di Peveragno, residenti nell'area Bernardina - Via Tetto Grosso - Via Alta Furia - Tetto Borello (Strada Statale) autorizza, per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, possono servirsi degli esercizi commerciali siti nel Comune di Beinette in Regione Colombero, data la prossimità degli stessi alle strade indicate. Per tutti i generi di prima necessità non eventualmente reperibili in Regione Colombero (Comune di Beinette), gli interessati dovranno servirsi degli esercizi commerciali siti nel Comune di Peveragno.

Per questi residenti, però, Peveragno è a circa 8 chilometri di distanza, decisamente più del doppio di strada rispetto al centro di Beinette. Per cui, se devono andare in farmacia, devono andare nel loro Comune ma in realtà più lontano.

"E' un paradosso - evidenzia Silvio Costamagna. Perché non riconoscere con un'ordinanza regionale il fatto che la distanza possa essere un criterio per gli spostamenti, per chi vive al confine tra due comuni. In zona la cosa riguarda anche alcuni cittadini di Boves, per esempio. Per fare la spesa nel loro comune devono fare molta più strada rispetto ad andare in un comune diverso. Non capiamo perché non ci possa essere un po' di buon senso".