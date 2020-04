Regione Colombero, l'isola che non c'è... mentre c'è un piccolo negozio che si fa in quattro per gli abitanti della zona

Abito a Regione Colombero e vorrei unicamente commentare due articoli apparsi su Targatocn.

Quello dal titolo “Calvario degli abitanti di Regione Colombero“ riferiva delle limitazioni che il Decreto Conte imponeva a coloro che, abitando a Villaggio Colombero, vivono di fatto in una terra giuridicamente di tutti (tre comuni), ma sostanzialmente di nessuno (visto che le limitazioni sopra menzionate di fatto impedivano spostamenti non autorizzati tra i tre comuni).

Tuttavia mi sembra a modesto parere un po' stucchevole e non del tutto esatta la motivazione di base da cui si partiva in quell'articolo: la presunta insufficienza dei già presenti due negozi in zona (più uno in Roata Canale) per soddisfare le esigenze nel fare la spesa da parte di tutti.

Secondo i Sig. Carboneri e Costamagna sarebbe evidentemente imprescindibile recarsi all'ipermercato più distante. Mi permetto di ricordare che le restrizioni del Dpcm sono innanzitutto volte a contenere sul piano sanitario il diffondersi della pandemia covid-19. In tal senso usufruire di piccoli negozi riduce assembramenti e, quindi, occasioni di contagio maggiori negli ipermercati. Un conto, poi, è fare luce su un problema di confini, da risolvere insieme alle Autorità competenti, un conto è creare allarmismo con un articolo riportante il fatto che “Sono fioccate multe ….. “ anziché riportare la realtà di pochi casi sporadici.

L'articolo che a mio modo di intendere andrebbe ancora più precisato è quello in cui il Sindaco, probabilmente tutto teso al nocciolo della questione, ovvero il superamento delle precedenti limitazioni territoriali, quasi invita i propri cittadini (la parte beinettese di regione colombero) a fare la spesa in territorio di Peveragno. Siamo tutti certi sia stata una svista da parte del primo cittadino. Ma proprio per questo vorrei ricordare a tutti che esiste (e da 20 anni) il negozio Dal Fornaio market. Mi sento assolutamente in dovere di testimoniare quello che gli occhi vedono quotidianamente.

In questo periodo così difficile, vediamo quanta cura e quanta premura i titolari del negozietto del quartiere stanno dedicando a tutti noi.

Li vedo senza orari, stremati e molto esposti al contagio ma, con il loro spirito, si sono adoperati a rifornire di più il loro negozio, hanno da subito attivato il servizio gratuito di spesa a domicilio, si sono fatti in quattro per trovare e mettere a disposizione alcool, disinfettanti, igienizzanti, guanti, mascherine ecc... , beni che al giorno d'oggi sono pressochè introvabili anche nella grande distribuzione e che servono a tutti per salvaguardare la propria incolumità.

Hanno dato la possibilità e la disponibilità per farsi recapitare farmaci per coloro che non possono o preferiscono non recarsi in farmacia.

Peccato vedere sminuire quella realtà che in tempi più felici ha dato loro una notevole mano, sia fisica, sia fornendo luce per la realizzazione dell'area giochi, sia per lo svolgimento delle manifestazioni.

Conosco bene Claudio e Erika, i titolari, e mi piacerebbe sapere la loro opinione su questa vicenda, ma suppongo che con il sorriso sulle labbra risponderebbero così :”Ci fa male leggere certe cose, ma sono 20 anni che cerchiamo di accontentare i nostri clienti e sono loro che ci danno la forza e la voglia di andare avanti. Noi siamo qui grazie a chi crede in noi e chi, facendo la spesa anche quando non c'è emergenza”

F. P.