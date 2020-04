"Sacra Famiglia" in piena emergenza: morti tre ospiti in 24 ore e contagi anche tra i vertici amministrativi

Come purtroppo era presumibile dagli accadimenti che vi abbiamo documentato nei giorni scorsi, con l'esito dei tamponi che aveva dipinto uno scenario a dir poco drammatico (positivi 50 anziani su 100), la situazione Coronavirus presso l'istituto "Sacra Famiglia" di Mondovì sta subendo complicazioni ulteriori: nelle ultime ventiquattr'ore sono deceduti tre ospiti e il personale a disposizione è appena sufficiente.

Sono numerosi, infatti, i casi di positività al Covid-19 fra gli operatori sanitari e altri dipendenti sono a casa in quarantena o in mutua, senza scordare la carenza di infermieri, malgrado il supporto fornito la scorsa settimana dall'Asl Cn1 per mezzo del dottor Enrico Ferreri, che ha inviato presso la casa di riposo medici e, appunto, infermieri, al fine di sostenere concretamente l'amministrazione della struttura.

Anche il Comune di Mondovì, la protezione civile, la polizia locale e gli Alpini hanno fatto tutti la loro parte, contribuendo al rifornimento di dispositivi di protezione individuale, destinati ai lavoratori dell'RSA, e dei tablet per consentire agli ospiti di videochiamare i propri cari e sentirsi, così, meno soli.

A proposito di amministrazione: anche in questo caso gli aggiornamenti non sono rosei. Il direttore sanitario ha accusato un rialzo termico e ha dovuto abbandonare la tolda di comando, la responsabile della segreteria amministrativa è in mutua e la nuova direttrice è risultata positiva al virus ancor prima di mettere piede nel "Sacra Famiglia".

Che fare, dunque? Si è proceduto alla nomina di un ulteriore direttore sanitario e la scelta è ricaduta sul dottor Domenico Clerico, colui che sta già guidando la ripartenza della "Don Bartolomeo Rossi" di Villanova Mondovì, evacuata nella notte tra il 29 e il 30 marzo 2020.