Sommariva del Bosco, a "Casa Serena" 33 positivi su 112 tamponi: "L’intervento di dieci giorni fa ha consentito di isolarli"

Il vicesindaco di Sommariva del Bosco Marco Pedussia ha comunicato l'aggiornamento in merito alla situazione relativa all'emergenza Coronavirus: sono ora 52 i casi positivi attualmente presenti in paese, 4 dei quali (e tra questi un deceduto) attribuiti a Sommariva in base alla residenza, ma di fatto riferiti a persone domiciliate fuori paese, mentre 33 casi sono relativi alla casa di riposo del paese. Di questi 6 sono operatori sanitari, gli altri 27 ospiti, di cui 3 deceduti. I restanti 15 casi sono rappresentati per 14 unità da operatori sanitari e loro familiari che lavorano nel settore ospedaliero e in una casa di riposo di un paese confinante.



Presso la casa di riposo Casa Serena sono stati effettuati 112 tamponi, che corrispondono al totale delle persone presenti e che confermano come l'intervento effettuato dieci giorni fa per isolare i casi positivi abbia permesso di rendere immune tutta la zona relativa al ricovero. Per questo l’Amministrazione rivolge "un plauso ai volontari che vi hanno lavorato, al presidente, al direttore sanitario e a tutte le operatrici che stanno lavorando in modo impeccabile".

“Non esiste quindi nessuna criticità né focolaio in paese – dice il vicesindaco –. Diffido chiunque a pubblicare falsi allarmismi che nuocciono sia alle persone coinvolte, sia a tutti i volontari e gli operatori che lavorano assiduamente da due mesi".



I sommarivesi che hanno effettuato il tampone sono 352, il 5,10% del totale: dato basso rispetto al numero degli abitanti, ma più alto rispetto alla media provinciale dei tamponi effettuati.



La seconda parte dell’intervento riguarda invece l’organizzazione interna che il Comune si è dato per essere pronto a riprendere i lavori che potranno facilitare la rinascita di Sommariva. Con l'assessore Giorgio Gristina e i consiglieri Fabrizio Vanni e Stefano Gallo si è studiata la ripresa dei lavori pubblici interrotti dai decreti ministeriali. Quindi ripartiranno la realizzazione del nuovo loculario presso il cimitero, della riqualificazione di piazza Roma e le rifiniture di piazza Seyssel. Inoltre è partita la progettazione del nuovo parcheggio adiacente l'istituto scolastico.



Con gli assessori Cinzia Spagnolo e Micaela Fazion e i consiglieri Domenico Bogetti e Nicola Galdi si è dato il via alla piattaforma commerciale per il progetto "Made in Sommariva", per agevolare le attività commerciali e produttive del paese, in collaborazione con Leonardo Web.



Inoltre si stanno seguendo con attenzione i lavori per la progettazione dei nuovi giochi per i bambini presso i giardini della stazione, che diventeranno il simbolo della fine del Coronavirus e della rinascita del paese.



È scaduto inoltre il bando per l’acquisto del nuovo scuolabus che permetterà di trasportare anche i bambini diversamente abili sia nel territorio che nelle gite.



Il capogruppo di maggioranza Giorgio Gristina tiene a sottolineare che, pur tra tante difficoltà, la macchina comunale sta andando avanti e invita al rispetto per la grande quantità di lavoro, di attenzione e di coraggio che la situazione richiede.