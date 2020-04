Al via il progetto “Pensieri intrecciati”, firmato dall'associazione braidese ArteMidì

Era il 26 maggio del 2018, quando il progetto sperimentale “ArteMidì” ha mosso i primi passi nel salone della Residenza Mario Francone di Bra con un evento a larga partecipazione e di grande successo.

In quell'occasione, le promotrici Laura Costantino, Giulia D’Ancona e Ileana Muò, tre ventenni di Bra e dintorni, avevano lanciato alla ribalta 21 giovani artisti tra poeti, fotografi e illustratori. Da lì in avanti si sono susseguite altre brillanti iniziative.



Oggi l'associazione ArteMidì torna in pista per l'idea dal titolo “Pensieri intrecciati”. Essa si propone di raccogliere fino al 1° maggio pensieri scritti relativi al periodo di quarantena che stiamo vivendo. Spiega l'organizzazione: "L’invito è rivolto a tutti coloro che vogliono lasciare una testimonianza riguardo alle proprie emozioni e riflessioni su questo particolare momento. Possono essere espressi sotto forma di poesia, ma anche semplici testi/frasi, pensieri liberi. La nostra volontà è quella di mettere insieme i punti di vista di tante persone diverse per età, esperienze, provenienze per ottenere un quadro ricco e pieno di sfaccettature. Il fine è quello di realizzare un’opera collettiva, anche sotto forma di opuscolo/libricino cartaceo o digitale".

Partecipare è semplice: "Le testimonianze potranno essere rilasciate dichiarando nome, cognome, età e provenienza oppure in forma anonima. Sarebbe nostro interesse creare una rete di collaborazione per diffondere il progetto in modo ampio e farlo conoscere".

ArteMidì nasce dalla volontà di dare la possibilità a tanti giovani e talentuosi artisti di confrontarsi con il pubblico e conoscersi, insomma di condividere e diffondere l’arte in tutta la sua bellezza. Per info arte-midi.eventi@libero.it





