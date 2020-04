Coronavirus e agricoltura, Lega: Ue dorme, faremo da soli

“Mentre gli Usa rispondono alle esigenze degli agricoltori con un piano da 19 mld di dollari, di cui 16 vanno direttamente nelle tasche dei farmers, l’Ue dorme e fa scaricabarile sull’Italia. Secondo il commissario UE all’Agricoltura, infatti, il bilancio comunitario non disporrebbe delle risorse finanziarie necessarie per dare seguito agli interventi richiesti per reagire alle crisi già in atto, in termini di contrazione dei prezzi e instabilità dei mercati. Ennesima dimostrazione che in Europa contano solo la finanza, il guadagno e la speculazione, mentre l’Italia serve solo come bancomat quando deve pagare per gli altri. Altro che MES, ci diano indietro almeno i 58 miliardi che abbiamo pagato per salvare altri Paesi e altre banche. In questo modo potremo consentire alle nostre imprese agricole che rischiano di pagare un prezzo altissimo, sia in termini occupazionali che economici, di uscire da questa situazione drammatica e sopravvivere. Se dall’Europa continueremo ad avere i soliti 'no', faremo da soli”. Lo scrivono in una nota i parlamentari della Lega, Gian Marco Centinaio, già ministro dell’Agricoltura, Giorgio Maria Bergesio, capogruppo in Commissione Agricoltura a Palazzo Madama e Lorenzo Viviani, capogruppo in Commissione Agricoltura a Montecitorio.