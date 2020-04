Mondovì: il Comune invita al confronto le Associazioni di categoria

"Vogliamo avviare un percorso che ci consenta di costruire insieme il “dopo emergenza”, quello di una comunità colpita dalla crisi sanitaria, ma che vuole reagire al contraccolpo ed avviare le progettualità del futuro". Così, il Sindaco di Mondovì, Paolo Adriano, spiega l’invito al confronto che l'Amministrazione monregalese ha rivolto alle Associazioni maggiormente rappresentative del tessuto economico e produttivo della Città e che potrà poi essere esteso anche ad altri attori dell'economia locale e non solo."Siamo coscienti che, come Comune, non abbiamo molti strumenti per sostenere la ripartenza economica, ma intendiamo comunque fare la nostra parte contribuendo ad individuare le principali problematiche e le possibili soluzioni e facendoci portavoce delle richieste dei cittadini e delle categorie".

Per questa ragione, l’Amministrazione ha già proposto alle diverse Associazioni di categoria un calendario di incontri in videoconferenza, tutti programmati entro la fine di aprile, per consentire a Mondovì di essere pronta, non appena possibile, alle prime aperture.