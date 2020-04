Savigliano si prepara al 25 aprile: le celebrazioni trasmesse "online" per i cittadini

A Savigliano tutto pronto per le celebrazioni del 25 aprile, Festa della Liberazione, che per via dell'emergenza sanitaria che non permette assembramenti saranno trasmesse online.

La commemorazione ufficiale del sindaco Giulio Ambroggio inizierà alle 11 presso la lapide dei caduti Barberis e Chiarofonte in piazza Santa Rosa, mentre alle 11.30 sarà suonato l'inno nazionale dal Complesso Bandistico Città di Savigliano.

I cittadini potranno vedere la diretta tramite la pagina facebook Città di Savigliano.

L'Amministrazione ricorda inoltre alla popolazione di partecipare alle celebrazioni esponendo dai balconi e dalle finestre il tricolore simbolo della bandiera italiana.