"Basta polemiche sul MES: si usino bene i soldi europei, evitando gli errori del passato"

Gentile Direttore,

il dibattito relativo al Meccanismo Europeo di Stabilità(MES) rischia di far passare in secondo piano un punto indispensabile se si vorrà davvero risollevare l'economia e potenziare come si deve il sistema sanitario nazionale, ovvero utilizzare i fondi europei in modo appropriato.





In questo momento storico è inutile stare a discutere se prendere o meno i soldi derivanti dal MES, mentre invece è decisivo partire subito con piani efficaci per veicolare al meglio tali fondi. Quando in Italia si sono utilizzati concretamente circa un 30% dei fondi europei a disposizione nel settennato 2014-2020, assai meno della media degli altri paesi UE, vuol dire che prima di tutto bisogna sapere usare le risorse che abbiamo, senza vedere sempre nell'Unione Europea il cerbero di turno dalla faccia cattiva.





Quante volte sono stati usati fondi europei in Italia per azioni di scarsa concretezza e lungimiranza? In tante occasioni si è preferito spendere soldi di provenienza europea per conferenze e dibattiti invece di usarli per creare posti di lavoro o rinnovare in modo profondo il sistema dei trasporti o risolvere la questione idrica in agricoltura.





Se è vero che la Commissione Europea si è mossa in colpevole ritardo riguardo alla questione di COVID 19, è altrettanto esatto, tuttavia, dire che in Italia dobbiamo fare molta autocritica per aver dimostrato, in passato, una scarsa capacità di usare i fondi europei. Un paese capace di avere spirito autocritico andrà sempre avanti, mentre chi vede nemici ovunque rischia di perdere la vista nel momento in cui serve avere una visione chiara delle cose.





Grazie,