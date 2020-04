Venerdì 24 aprile all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo seconda sessione di laurea a distanza per il 2020

A Pollenzo è nuovamente tempo di lauree e, nel pieno rispetto delle misure precauzionali dell’emergenza Covid-19, la sessione di aprile si tiene in modalità telematica, con i laureandi in collegamento da casa.

Il giorno fissato è venerdì 24 aprile: come da programma le commissioni di laurea si collegano con i relatori e controrelatori e ovviamente con gli studenti, quindi si procede con la sessione.

Laurea Triennale

Gli studenti che concludono il ciclo triennale sono 10 e provengono dall’Italia, da Israele, dalla Nigeria e dalla Svezia:

Dominica Diribe Nkechinyere, 25 anni da Sant'Angelo In Vado(PU), (Italia/ Nigeria) discute la tesi dal titolo: “West Africa Nigeria Ethnic Groups, Cuisine, Diet and Health”, relatrice la prof.ssa Antonella Campanini.

Gianmaria Giorgio Fasce, 24 anni da Milano, discute la tesi dal titolo: “Utilizzo dei grassi alimentari in Italia nel Medioevo”, relatrice la prof.ssa Antonella Campanini.

Alessio Giadrossi, 25 anni da Trieste, discute la tesi dal titolo: “La ripresa del turismo cinese dopo la pandemia. Prospettive di diversificazione dell'offerta, il caso del Friuli Venezia Giulia”, relatore il prof. Paolo Corvo.

Francesco Grandi, 24 anni da Firenze, discute la tesi dal titolo: “Lo sviluppo e l'evoluzione dei sistemi di organizzazione del lavoro nelle cucine professionali dall'età moderna ai giorni nostri”, relatrice la prof.ssa Antonella Campanini.

Susanna Danieli, 29 anni da Bra (CN), discute la tesi dal titolo: “Estetica della stroncatura. Proposta di valorizzazione stilistica della recensione negativa e di un nuovo modello di autorevolezza del critico gastronomico: dall'ironico all'atmosferico”, relatore il prof. Nicola Perullo.

Vittoria Favari, 22 anni da Milano, discute la tesi dal titolo: “Formazione gastronomica e inclusione sociale: due esperienze a confronto” relatrice la prof.ssa Maria Giovanna Onorati.

Philip Linander, 29 anni dalla Svezia, discute la tesi dal titolo: “Agriculture as Tool to Overcome the Urban Crisis of Imagination: a Creative Journey to the Margins of Being”, relatore il prof. Nicola Perullo.

Edoardo Maria Polimeni, 27 anni da Reggio Calabria, discute la tesi dal titolo: “Food Waste, Food Loss, Spreco di carta. La proposta MyCart”, relatore il prof. Franco Fassio.

Federico Seregni, 22 anni da Milano, discute la tesi dal titolo: “Il processo di rilocalizzazione del gelato artigianale”, relatore il prof. Gabriele Volpato.

May Siri, 26 anni da Israele, discute la tesi dal titolo: “Integrating Sustainable Practices in Wineries - The Case in Israel”, relatore il prof. Franco Fassio

Laurea magistrale

Gli studenti che concludono il ciclo magistrale sono 10 e provengono tutti dall’Italia:

Anna Claudia Cecconi, 26 anni da Perugia, discute la tesi dal titolo: “Unità nella diversità. rilettura critica delle politiche comunitarie tra gastronazionalismi e mercificazione culturale”, relatore il prof. Michele Antonio Fino.

Lucrezia Chierico, 24 anni da Travacò Siccomario (PV), discute la tesi dal titolo: “La sostenibilità nella ristorazione aziendale e la sua comunicazione”, relatrice la prof.ssa Patrizia Gazzola.

Giuseppe Frascone, 27 anni da Castel di Sangro (AQ), discute la tesi dal titolo: “Dalla terra ai mercati internazionali, viaggio attraverso la filiera del Mezcal. La riscoperta di un’arte perduta”, relatrice la prof.ssa Patrizia Gazzola.

Filippo Peretti Cucchi, 26 anni da Novara, discute la tesi dal titolo: “Albergo Diffuso: analisi dello stato di fatto tra contesto normativo e indici di gradimento”, relatrice la prof.ssa Patrizia Gazzola.

Cecilia Rosi, 25 anni da Milano, discute la tesi dal titolo: “Marketing to kids: analisi del segmento dei biscotti per bambini nel mercato belga”, relatrice la prof.ssa Patrizia Gazzola.

Federica Scavarda, 25 anni da Saluggia (VC), discute la tesi dal titolo: “Trend e opportunità di crescita del mercato del vino: Indagine sul vino naturale nell’alta ristorazione italiana”, relatrice la prof.ssa Patrizia Gazzola.

Veronica Silipigni, 26 anni da Rescaldina (MI), discute la tesi dal titolo: “La “supermarketizzazione” del discount - Analisi dell’evoluzione del formato distributivo nel mercato Italiano: Il caso Penny Market”, relatrice la prof.ssa Patrizia Gazzola.

Simona Bucci, 25 anni da Ruvo di Puglia (BA), discute la tesi dal titolo: “Riabilitazione filosofica della neurogastronomia: un approccio embodied al sapore che genera obesità”, relatore il prof. Nicola Perullo.

Beatrice Fulcheris, 24 anni da Sandigliano (BI), discute la tesi dal titolo: “Ristoranti stellati e territori: legami e opportunità”, relatore il prof. Nicola Perullo.

Elisa Pasquero Elia, 25 anni da Alba (CN), discute la tesi dal titolo: “Turismo sostenibile: rilievo olistico dell’associazione Relais & Châteaux, analisi e implementazione delle attività virtuose”, relatore il prof. Franco Fassio.

Claudia Kröll, 27 anni da Chienes (BZ), discute la tesi dal titolo: “Legame tra rilocalizzazione e ristorazione per la promozione di sistemi agroalimentari sostenibili”, relatore il prof. Gabriele Volpato.