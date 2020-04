Coronavirus, a Santo Stefano Roero 1 nuovo deceduto e 2 persone positive

Tra i Comuni del Roero colpiti dal virus Covid-19 uno sguardo anche alla situazione sanitaria di Santo Stefano Roero, tracciata per il nostro giornale dal primo cittadino, Giuseppe Costa, che dall'inizio emergenza sanitaria ha avuto tre casi positivi con altrettanti deceduti, l'ultima persona è venuta a mancare questa mattina ( 18 aprile) dopo il ricovero di una settimana fa all'ospedale San Lazzaro di Alba. Mentre sono due le persone residenti in paese, operatori di strutture sanitarie, risultate positive al tampone e al momento in quarantena domicilare presso le proprie abitazioni.

"L'ultima persona deceduta risultata positiva al tampone del Coronavirus aveva 86anni e patologie pregresse. Al di là delle persone che possono essere a rischio come coloro che operano presso le Rsa oppure presso gli ospedali del nostro territorio, direi che la situazione in paese è abbastanza tranquilla. Anche se raccomando sempre a tutti l'utilizzo delle mascherine e della distanza di sicurezza. Inoltre ci tengo a precisare nelle nostre due case di riposo: Le Acacie e la Congregazione Suore Carmelitane di Santa Teresa, la situazione è sotto controllo, non ci sono casi di Coronavirus".