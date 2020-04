Coronavirus al "Sacra Famiglia" di Mondovì: "Se la sanità pubblica non interverrà, sarà la fine"

"Il momento è grave e la vera criticità è rappresentata dalla carenza di infermieri, sia per il servizio diurno che per quello notturno. Più semplicemente, il personale infermieristico non si trova. Sono tutti impegnati in prima linea negli ospedali e nei pronto soccorso. I nostri infermieri in organico sono quasi tutti in quarantena: o la sanità pubblica compirà la scelta di distaccare in modo permanente parte del personale nelle case di riposo o sarà una tragedia".

Dalle parole di Diego Bottero, presidente dell'istituto "Sacra Famiglia" di Mondovì, traspare con nitidezza tutta la drammaticità della situazione sviluppatasi all'interno della casa di riposo dopo la scoperta di un autentico focolaio di Coronavirus, con 50 anziani su 100 risultati positivi al tampone.

"Le nostre oss - prosegue Bottero - sono decimate dal contagio o sono in mutua e quelle poche rimaste stanno tenendo in piedi da sole i reparti. Sono stufo di fare appelli alle istituzioni per reperire personale: non serve un miracolo, ma decisioni immediate a favore del 'Sacra Famiglia'. Noi non siamo un ospedale, non lo siamo mai stati e non lo possiamo essere. Il tempo sta per scadere: non farò più appelli che cadono nel vuoto. Non si vince una guerra senza armi e della solidarietà che ci viene espressa dalle istituzioni, francamente, ne farei a meno".

Alle dichiarazioni del presidente della struttura monregalese fanno eco quelle di Gaspare Palermo (segreteria provinciale Fp Cgil di Cuneo): "Al 'Sacra Famiglia' mancano gli infermieri e dato il numero cospicuo di positivi tra gli ospiti c'è bisogno che la Regione e il commissario straordinario all'emergenza Covid-19 del Piemonte definiscano urgentemente e chiaramente i protocolli da seguire e l'ingaggio del personale che necessita nelle RSA. Questo al fine di non perdere altro tempo e assicurare la cura e la salvaguardia degli ospiti e del personale tutto: quello ancora operante all'interno delle case di riposo e quello che sarà chiamato a intervenire a copertura delle numerose assenze".