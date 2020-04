La Zizzola di Bra illuminata con il tricolore

Da stasera la Zizzola - monumento simbolo di Bra - si illuminerà dei colori della bandiera italiana, grazie alla collaborazione tra il Comune e Ardea, società del gruppo Egea.



Un messaggio di fiducia e speranza in un momento particolarmente buio, simbolica occasione per ritrovare un sentire comune attorno alla bandiera nazionale e ricordare – anche in vista del prossimo 25 aprile – l’orgoglio di essere parte di un Paese che sta dimostrando una straordinaria capacità di resistere e di reagire.



La Zizzola di Bra si vestirà con i colori del tricolore tutte le sere, a partire dalle 21 alle 24.