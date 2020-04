Marene: un guarito torna a casa dall'ospedale, ma si aggiunge un altro caso positivo al Covid-19

Ancora un caso positivo al Covid-19 a Marene, portando il totale a 33 contagi. “Si tratta comunque di una persona che versa in buone condizioni” spiega la sindaca Roberta Barbero.

Si aggiunge anche la buona notizia di un marenese guarito, dimesso dall’ospedale è tornato a casa. “Sta bene, è in buone condizioni anche se stanco”.

La prima cittadina ha poi ringraziato Luca Crosetto per la fornitura di mascherine FFP2, in parte donate al Don Rolle, in parte utilizzate per gli operai comunali.

Per quanto riguarda le mascherine acquistate dal Comune saranno distribuite alla popolazione nella settimana dal 27 aprile al 1° maggio dalla Protezione Civile. Messe nella buca delle lettere saranno una mascherina per componente famigliare.

“Avere le mascherine non significa che si può andare in giro liberamente per Marene - si affretta ad aggiungere Barbero -. Fino al 3 maggio restano in vigore le regole dei Dpmc e delle ordinanze sindacali”.

Infine, si aggiunge un’altra bella notizia per il paese. Ancora in emergenza sanitaria, il 15 aprile è nata infatti la piccola Giorgia “Facciamo i migliori auguri a voi genitori - commenta la sindaca - godetevi la piccola Giorgia, appena sarà finita questa emergenza le famiglie si potranno incontrare per festeggiare l’evento”.