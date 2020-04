Mondovì: l'assessore Cecilia Rizzola riceve la delega al Sociale

"L'emergenza epidemiologica che stiamo attraversando richiede da parte mia il massimo impegno in qualità di autorità sanitaria locale. Ho ritenuto necessario, pertanto, trasferire la delicata delega del settore Sociale, al fine di garantire allo stesso la dovuta e massima attenzione".

Con queste parole il sindaco di Mondovì, Paolo Adriano, ha annunciato l'assegnazione della delega al Sociale all'assessore Cecilia Rizzola, che si occupa anche di Bilancio, Finanze e Tributi.

La commercialista 29enne ha ringraziato il sindaco per la fiducia accordatale, dichiarando: "Accetto questa sfida con entusiasmo, ma anche consapevole di poter contare sull'impegno dei colleghi di Giunta e degli uffici preposti, in questi giorni molto impegnati, ad esempio, nell'erogazione dei buoni spesa alle famiglie in difficoltà. Certamente gli effetti economici di questa emergenza rappresenteranno una sfida impegnativa in ambito sociale: faremo la nostra parte con serietà".

Paolo Adriano, dal canto suo, si è detto convinto della bontà della sua scelta: "L'assessore Rizzola ha portato avanti fin qui il suo incarico amministrativo con competenza e autorevolezza e, in questo periodo di grave emergenza, mi ha affiancato nella gestione del Sociale, lavorando a stretto contatto con gli uffici del dipartimento. Credo sia giusto che questa 'ridistribuzione' di deleghe trovi compimento e piena efficacia. A lei va, naturalmente, il nostro ringraziamento. Mi fa piacere poter condividere con lei e con gli altri colleghi di Giunta il mio percorso amministrativo".