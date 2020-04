Savigliano, Ambroggio scrive alla regione per chiedere l’invio dei tamponi per gli ospiti delle case di riposo cittadine

Il sindaco Giulio Ambroggio scrive alla Regione per chiedere un invio tempestivo dei tamponi da fare sugli ospiti delle case di riposo cittadine.

“La situazione sanitaria a Savigliano relativamente al virus Covid-19 al momento non sembra essere molto preoccupante - scrive il primo cittadino rivolgendosi al Presidente della Regione Alberto Cirio, all’Assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi, all’Assessore regionale alla Protezione Civile Marco Gabusi, al Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 della Regione Piemonte Vincenzo Coccolo -. Per evitare che la diffusione del virus si allarghi ulteriormente, si ritiene necessario un intervento di prevenzione. Per questo motivo sono a richiedere l’invio di tamponi per poter monitorare gli ospiti e il personale delle due Case di Riposo cittadine, Casa di Riposo San Pio (ex Chianoc), Casa di Riposo Fratelli Ariaudo di Levaldigi e la comunità di Suore della Sacra Famiglia”.

Non si è fatta attendere la risposta dal presidente della Giunta Comunale che ha inoltrato la segnalazione all’ufficio competente dell’unità di crisi, organo demandato alla gestione dell’emergenza nella nostra Regione.

L’Asl Cn1 ha comunicato altri tre casi positivi tra i saviglianesi, portando il numero totale dei cittadini contagiati a 47, di cui due purtroppo deceduti mentre un paziente è guarito. I tre nuoci casi sono ospiti in case di riposo del territorio “che non sono né la Chianoc di Savigliano né la Fratelli Ariaudo di Levaldigi” come ha confermato il sindaco, il quale ha aggiunto che “circa la metà dei positivi risulta ospedalizzato e gli altri in quarantena. Ci sono circa un centinaio di persone in domicilio fiduciario e circa una trentina di persone hanno già terminato il periodo di domicilio fiduciario”.