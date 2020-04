Sette positivi a Covid-19 in Valle Stura, 11 in isolamento domiciliare fiduciario

L’Unione Montana Valle Stura in collaborazione con la Croce Rossa Valle Stura e l’AIB - Protezione Civile Valle Stura, continua ad essere operativa attraverso il C.O.I. - Centro Operativo Intercomunale – nell’affrontare in maniera coordinata l’emergenza sanitaria in corso.



Si comunica, a proposito della situazione ad oggi in valle Stura, che sono sette i casi positivi al Coronavirus: 1 a Demonte (ricoverato in struttura sanitaria), 4 a Vignolo, 1 a Roccasparvera e 1 a Moiola (da tempo ospite di una struttura sanitaria); mentre sono 11 i casi di isolamento domiciliare fiduciario: 6 a Demonte (di cui tre sono soggetti rientrati dall’estero), 4 a Vignolo e 1 a Rocccasparvera.



Si ricorda la persistenza dell’assoluto rispetto delle indicazioni del Decreto “Io resto a casa”, che prevede l’obbligo di restare a casa e muoversi solo per andare al lavoro, per ragioni di salute o necessità.



Si raccomanda la massima attenzione, in questo momento dell’emergenza sanitaria, alla propria salute e a quella dei propri cari. Si consiglia, come prassi di buon senso, in caso di febbre o se si è venuti in contatto con persone con febbre, anche in assenza di sintomi, di osservare il periodo di auto isolamento di 15 giorni e in presenza di sintomi contattare il proprio Medico Curante.



Si segnala infine, come da altro comunicato, che l’Unione Montana Valle Stura ha deciso di potenziare il servizio dello Sportello per lo sviluppo allo scopo di fornire alle imprese della valle uno strumento per favorire l’accesso agli aiuti messi in campo per affrontare l’attuale emergenza (http://www.vallestura.cn.it/Home/DettaglioNews?IDNews=145116).