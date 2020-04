Dalla musica alla cucina con i Controvento Nomadi Tribute Band (Foto)

Diciamocelo, questa quarantena ha tirato fuori il Carlo Cracco che è in noi. E così, tra una canzone dei Nomadi e l’altra, anche i Controvento si sono scoperti cucinieri. In attesa di tornare ad esibirsi in concerto, le prove si fanno ai fornelli.

Succede a casa del batterista Simone Baudino, che martedì 14 aprile ha spento 18 candeline al profumo di una miriade di delizie. Dalla mamma Ivana ci arriva la ricetta del tortino soffice alla crescenza, preparata in sinergia con lo staff di famiglia. “Pelate e lessate 600 g di patate in acqua salata per 25 minuti circa, scolatele e lasciatele raffreddare un pochino, tagliatele poi a rondelle.



Intanto lavorate 300 g di crescenza con un pizzico di sale e una macinata di pepe, aggiungete 40 g di parmigiano grattugiato, 2 uova, 70 g di speck a dadini e mescolate bene fino ad avere un composto omogeneo.



Versate il tutto in una pirofila foderata con carta da forno bagnata e strizzata, sistemate sopra le patate tagliate a fettine rotonde una vicino all’altra da coprire il tutto, aggiungete 20 g di burro a fiocchetti e una spolverata leggera di spezie o maggiorana.



Infornate a 180° per circa 20 minuti, fino a quando sarà un po’ dorato sopra. Servite il tortino tiepido”.



Ed ora provate voi, così state a casa e vi allenate per Masterchef.