La Fatina bionda di Vignolo accende la solidarietà della Granda. E non solo...

“Buongiorno, scrivo dalla Germania, posso avere un numero di telefono o un indirizzo mail per contattare la Fatina bionda che aiuta i medici ed il personale sanitario dell’ospedale Carle, cucinando per loro?”.



Sono queste le parole che una signora ha scritto all’indirizzo mail di Targatocn, chiedendo di potersi mettere in contatto con Giuseppina Fimiani, l’insegnante di Vignolo che, con l’aiuto del suo compagno Luigi Moccia, porta prelibatezze cucinate da lei a chi ogni giorno combatte in prima linea il Coronavirus, nel presidio ospedaliero Covid-19 di Cuneo.



“Sono originaria di un piccolo comune Cuneese - ha spiegato la signora contattata successivamente, che vuole restare rigorosamente anonima -, per questo sono molto legata alla Granda e seguo con attenzione quello che accade in questo periodo di emergenza sanitaria. Anche noi qui in Germania stiamo vivendo momenti difficili, con la speranza di poter presto tornare alla normalità”.



La signora, inoltre, ha spiegato un altro importante motivo per il quale è rimasta colpita dall’iniziativa della Fatina di Vignolo.



“Tanti anni fa - ha raccontato a Targatocn -, mio fratello ha avuto un brutto incidente stradale e dopo mesi di riabilitazione è stato al Carle per una polmonite che quasi lo uccideva. Si sono presi cura di lui in modo amorevole e adesso in questa situazione così terribile vorrei essere più presente e dare un piccolo contributo”.



Naturalmente la nostra lettrice non può recarsi in Granda: “provo in altri modi ad aiutare il mio territorio, che porto sempre nel cuore. Ho già fatto donazione ma sarei anche felicissima di aiutare chi sta dimostrando tanta solidarietà. La crisi è presente anche qui, ma ho letto su Targatocn l’articolo su Pina, la Fatina bionda e mi piacerebbe in qualche modo sostenere lei e il suo compagno. Sono fantastici, la loro storia è bellissima: aiuta chi in questo momento è in difficoltà e lancia un messaggio positivo e di speranza”.



“Grazie Targatocn - conclude la nostra lettrice tedesca da cuore nel Cuneese -. Appena potrò, non appena finita questa tempesta, tornerò nella mia amata Granda”.



Ma la solidarietà, si sa, è contagiosa: “Dopo l’articolo pubblicato su Targatocn - racconta Giuseppina Fimiani - molte persone mi hanno contatta per un aiuto. C’è chi ha donato soldi e chi ha spedito cibo. Alcuni, come la signora tedesca e il titolare di un centro alimentare all’ingrosso, preferiscono rimanere anonimi. Li ringrazio di vero cuore, così come ringrazio le donazioni fatte da Noemi e Debhora Giraudo, la generosità di Dario Girardi (180 uova), Maria Bruna di Vignolo e poi L’Antico Portico di Daniel Moccia di Caraglio che ci ha regalato la carne per le polpette. Sono stati in molti a contattarmi, creando così una bella catena si solidarietà”.



“Grazie a tutti”, conclude la Fatina bionda che ogni sera, con il suo sorriso e le sue teglie, arriva all’ospedale Carle come un raggio di speranza.