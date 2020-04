È morto a 91 anni Cesare Davico. Era il padre di Michelino, già senatore della Repubblica

È morto a 91 anni Cesare Davico. Era il padre di Michelino, senatore della Repubblica per 12 anni, fino al 2018, giornalista ed insegnante presso il Cons Fap dei Salesiani di Bra. Al padre Cesare, aveva dedicato il suo libro “Senza Casta - dieci anni, il Palazzo, i protagonisti, l’antipolitica” (edizioni Martini), una carrellata di memorie, di fatti e di persone che hanno segnato la sua esperienza braidese e romana.

Profondo cordoglio sia da parte dei concittadini del Bricco di Cherasco, sia della popolazione braidese, ricordato e stimato da tutti come un gran lavoratore e per la sua generosità. Si è spento nella notte di oggi (domenica 19 aprile) nel letto dell’ospedale di Savigliano, dopo una lunga malattia.

Oltre a Michelino, lo piangono l’altro figlio Marcellino, le rispettive famiglie, la moglie Caterina ed i parenti tutti.

La benedizione della salma è in programma lunedì 20 aprile, alle ore 16.30, in forma privata, a norma della decretazione governativa, presso il cimitero di Bricco di Cherasco. Terminata l’emergenza sanitaria, sarà celebrata una Santa Messa in suo suffragio.