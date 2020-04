"In questo 2020 senza tempo abbiamo una ragione in più per festeggiare il 25 aprile"

Mentre scriviamo queste righe, intorno a noi scorre un altro giorno del “tempo sospeso” in cui viviamo dall’esplosione della pandemia che ha sconvolto le vite di ciascuno di noi. Nell’ultimo mese abbiamo rivoluzionato abitudini, abbandonato gesti quotidiani, compreso quanto la nostra vita sia interconnessa con quelle di coloro che ci circondano. Sono divenuti parte del nostro quotidiano i provvedimenti dai quali scopriamo cosa ci è concesso o interdetto e abbiamo cercato di entrare in confidenza con temi sanitari ed economici complessi.

In questo 2020 senza tempo, abbiamo una ragione in più per celebrare la ricorrenza del 25 Aprile, pur nell'impossibilità di vivere le consuete manifestazioni che da anni segnano il “nostro” 25 Aprile, come la fiaccolata e il concerto. Le domande che oggi ci poniamo circa diritti, libertà e loro confini trovano infatti fondamenti e risposte nella nostra Costituzione, figlia della lotta resistenziale.