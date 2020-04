Mondovì: è nata l'associazione "Contadini monregalesi"

A Mondovì è nata ufficialmente una nuova associazione, identificata con l'appellativo "Contadini monregalesi": il fiocco rosa è stato esposto per la prima volta nella mattinata di giovedì 16 aprile 2020, per la gioia dei "genitori", un gruppo di imprenditrici e imprenditori agricoli locali.

Una realtà inedita, che trae origine dall'esperienza del "Farmer Market" di Mondovì, inaugurato sabato 30 aprile 2011 e, da allora, ospite fisso in piazza Ellero il martedì e il sabato mattina. L'ala che accoglie i contadini, arredata con striscioni che riprendono proverbi e modi di dire legati alla tradizionale sapienza rurale, in questi anni non ha rappresentato esclusivamente un luogo di vendita di prodotti locali, ma ha avuto anche l'importante funzione di creare rapporti di conoscenza reciproca tra i produttori e di questi ultimi con i propri clienti.

"È grazie a questi rapporti professionali e di amicizia - spiegano dal sodalizio - che, in questo periodo contrassegnato dalla quarantena imposta per far fronte al Covid-19, i contadini del 'Farmer Market' hanno saputo reagire alla chiusura dei mercati con la vendita online dei loro prodotti. L'associazione 'Contadini monregalesi' nasce quindi in questo contesto di solidarietà tra produttori e consumatori. Il suo primo Consiglio direttivo è formato da tre membri: Delia Revelli (presidente), Luca Battistini (vicepresidente) ed Enrico Bergamaschi (segretario)".



IL PRESIDENTE - Delia Revelli è un'imprenditrice molto conosciuta nel mondo agricolo, nel quale ha ricoperto anche incarichi di responsabilità come, per esempio, la presidenza della Coldiretti regionale piemontese e provinciale cuneese. È titolare della società agricola "San Biagio" di Mondovì, specializzata in itticoltura e riconosciuta come fattoria didattica dalla Regione Piemonte. L'allevamento di trote iridee, fario e salmerini, e di storioni, anguille e carpe avviene in un contesto naturale di pregio, essendo le vasche alimentale da acque sorgive. Questo elemento, insieme alle buone pratiche di allevamento, ha creato le condizioni affinché l'azienda di Delia Revelli ottenesse nel 2013 l'Oscar Green per la categoria "Campagna amica" della Coldiretti.

VICEPRESIDENTE E SEGRETARIO - Il vicepresidente Luca Battistini e il segretario Enrico Bergamaschi fanno parte entrambi della "Rosso Gentile Società Agricola" insieme ad altri giovani contadini. La società ha il merito di aver riportato nelle colline monregalesi varietà di frumenti tradizionali quali il farro monococco, il Gentil Rosso, il Frassineto, l'Autonomia, il Verna, oltre alla segale e al mais ottofile rosso. Le messi da loro coltivate vengono poi trasformate nel loro forno a legna a Vicoforte. Accanto alla produzione cerealicola, Rosso Gentile coltiva frutta e verdura, in parte trasformate e in parte utilizzate per arricchire di sapore i prodotti da forno.

PERCHÉ È NATA L'ASSOCIAZIONE "CONTADINI MONREGALESI"? - Le motivazioni alla base della genesi dell'associazione "Contadini Monregalesi" vengono fornite dal direttivo stesso. "Dagli orti, dai campi, dalle vigne, dagli allevamenti del Monregalese, i contadini desiderano far conoscere e apprezzare sempre più la produzione agricola locale, far conoscere il loro lavoro, garantire una produzione di qualità al giusto prezzo, diffondere la consapevolezza che nutrirsi è essenzialmente un atto che ha a che fare con l'agricoltura e quindi esige certamente una educazione alimentare e la creazione di legami con gli imprenditori agricoli del territorio, che si possono andare a trovare in azienda e con cui si può parlare dei prodotti e del tipo di produzione. L'associazione 'Contadini monregalesi' entra a pieno titolo nella vita sociale del nostro territorio, con un apporto di grande importanza per l'approvvigionamento di cibo di qualità e per la dinamica culturale che si innesca tra campagna e città".