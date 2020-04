Incidente stradale nel pomeriggio di oggi (domenica 19 aprile), a Sanfré.

Coinvolta un'unica automobile in transito su via Racca, che per cause ancora da stabilire ha colpito il palo di un semaforo nei pressi del locale passaggio a livello. A bordo una ragazza, ferita.

Sul posto l'emergenza sanitaria e la squadra dei vigili del fuoco volontari di Sommariva del Bosco.