Camini elettrici: come funzionano e perché sono versatili?

La fiamma lenta e sensuale, il letto di brace che regala calore solo alla vista, il caminetto è uno degli elementi decorativi più belli da avere in casa, una soluzione versatile e confortevole che tutti desiderano ma a causa della manutenzione che un caminetto classico richiede non tutti possono installarlo in casa. La soluzione migliore sono i camini elettrici, così veritieri che sembra quasi di sentire lo scoppiettio che producono i legni sul fuoco. I caminetti elettrici moderni funzionano con la tecnologia ad acqua che sfrutta il movimento degli ultrasuoni per ricreare in maniera incredibile l'effetto di un vero e proprio caminetto. La fiamma crea un'atmosfera unica e rilassante che in tanti vorrebbero avere in casa, tutti gli ospiti non crederanno ai loro e avranno delle difficoltà nel convincersi che si tratta davvero di un caminetto finto. I caminetti elettrici permettono di regolare la temperatura e la fiamma comodamente dal divano con un telecomando moderno e funzionale che regala il massimo del comfort. Tutto il bello del caminetto senza il minimo sforzo ma con un risultato davvero unico.



I camini elettrici sono una versione economica e davvero funzionale del caminetto classico, permettono di avere la fiamma del fuoco in casa senza avere il problema della manutenzione e della pulizia ed evitando anche tutti i problemi legati alla realizzazione della canna fumaria. Non tutti infatti possono installarla in casa poiché bisogna avere dei permessi specifici che deve rilasciare il comune. Da prendere in considerazione anche che il caminetto elettrico non richiede un tecnico che proceda alla sua installazione, basta semplicemente riporre la stufa dove si preferisce e godere dell'effetto della fiamma e del calore. Il caminetto elettrico inoltre, garantisce un risparmio economico non indifferente, basta considerare che il prodotto consuma quanto una lampada accesa sul comodino. Le bollette saranno leggere ed i risultati straordinari, cosa si può chiedere di più? La moderna tecnologia ad ultrasuoni riproduce alla perfezione l'effeto del fuoco sul legno non sembrerà nemmeno di avere un camino finto in casa.



Camini elettrici: massima versatilità





I camini elettrici non sono tutti uguali, ma ci sono tantissime versioni differenti che assecondano tutti i gusti e le necessità di spazio presenti all'interno di casa. Tra i più scenografici ci sono quelli sospesi, che regalano un effetto davvero straordinario ed unico, molto belli anche quelli da posizionare in salotto come parte centrale dell'arredo. C'è solamente l'imbarazzo della scelta, ognuno potrà selezionare il modello che preferisce. Il caminetto può essere scelto anche da incasso così da essere sistemato all'interno di una parete per riempirla ed evitare l'acquisto di arredi funzionali sfruttando al meglio questa soluzione. Da prendere in considerazione anche il fatto che il caminetto elettrico può essere scelto con vari materiali in base alle proprie necessità e alle proprie preferenze.



Caminetti elettrici per mansarda: dove inserirli?





Tra le soluzioni più belle da inserire in casa ci sono i caminetti elettrici per mansarda, moderni e pratici riescono a rendere questo ambiente più accogliente e versatile, perfetto per leggere in tranquillità accompagnati dal tepore della fiamma o ancora per trascorrere qualche ora in compagnia di amici o parenti con un leggero braciere che rende l'ambiente ancora più familiare e moderno ma al tempo stesso di casa. Tra le varie soluzioni disponibili, l'arredo della mansarda con un caminetto elettrico è quella che i cleinti preferiscono di più.