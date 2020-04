Le caratteristiche principali del camice da estetista

Ogni professione richiede un apposito abbigliamento che si deve adattare al tipo di lavoro svolto e anche alla clientela che si riceve ogni giorno. Il vestiario è uno strumento indispensabile per svolgere il proprio lavoro al pari degli attrezzi propri della professione. Uno dei lavoro in cui è necessario indossare un camice o un grembiule è appunto quello dell’estetista. Ecco quindi una breve guida in merito a questo indumento che è segno di professionalità ed è indispensabile per svolgere la propria professione. In particolare si prende in considerazione il modello a grembiule.



Un camice da estetista per poter essere adatto a questa professione deve possedere delle specifiche caratteristiche. Per prima cosa si deve sapere che esistono diversi modelli. Infatti si adattano ai diversi ambienti di lavoro e alle esigenze del lavoro. Uno dei più apprezzati è il modello a grembiule. Molto importante è anche il tessuto con il quale viene realizzato questo indumento. Risulta infatti indispensabile che sia traspirante e non risulti troppo pesante.Altre due caratteristiche imprescindibili per il grembiule da estetista sono la vestibilità e la comodità.





Infatti deve consentire a chi lo indossa di effettuare liberamente qualsiasi tipo di movimento. Questi sono abiti professionali che vanno utilizzati nelle più svariate situazioni sia di temperatura che di lavoro. L’estetista spesso durante il suo lavoro compie movimenti bruschi che comportano un gran dispendio di calorie. Quindi è fondamentale che il materiale con il quale viene realizzato il grembiule sia il più fresco possibile. Infine deve essere anche facile da lavare.



Camice estetista: quale colore e modello scegliere?



Sono tantissimi i colori di grembiuli da estetista che è possibile acquistare oggi. Quello che viene maggiormente utilizzato è il bianco ma a seconda dell’ambiente di lavoro in cui si esercita è possibile scegliere colori diversi a seconda dell’attività svolta. Questo colore infatti è segno di igiene e ordine ma tende facilmente a sporcarsi.Tra i colori più popolari ci sono il verde e l’azzurro. Poi esistono camici anche neri o rossi. Infine al grembiule è consigliabile aggiungere anche il logo del proprio centro estetico. Infine anche il nero è un colore che spesso viene utilizzato per i grembiuli dei centri estetici in quanto dona un tocco elegante. Un altro aspetto fondamentale del grembiule da estetista oltre al colore è il modo in cui lo si indossa. Infatti esistono diversi modelli che prevedono modalità di allacciatura diversi.



L’estetista, come si è visto, è un tipo di professione che richiede l'obbligo di indossare un camice. Per questo motivo chi svolge questo lavoro deve prestare molta attenzione nella scelta di questo indumento. Si tratta infatti di uno strumento indispensabile. Inoltre consente di trasmettere alla propria clientela un’immagine professionale. Quando si decide di acquistare questo tipo di abbigliamento professionale è necessario rivolgersi a professionisti del settore che potranno consigliare su quale soluzione scegliere a seconda della situazione nella quale ci si trova.