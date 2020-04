A Vezza scatta l'ordinanza: mascherina obbligatoria in tutti i luoghi pubblici

Con l'ordinanza comunale n.9 del 16 aprile 2020 emessa dal sindaco, Carla Bonino, - che prevede l'obbligo dell'utilizzo dei dispositivi di sicurezza- diventa obbligatorio nel territorio di Vezza d'Alba l'utilizzo della mascherina ogni volta che si esce dalla propria abitazione per recarsi nei luoghi pubblici.

Il dispositivo di protezione consegnato alla popolazione nei giorni scorsi dall'amministrazione comunale vezzese dovrà essere indossato da una sola persona del nucleo familiare, in base a quanto indicato nel decreto governativo. Sulla stessa ordinanza si consiglia l'uso anche dei guanti monouso quando si entra in un esercizio pubblico del comune vezzese. Le stesse attività commerciali o esercizi aperti dovranno essere dotati all'ingresso di gel o di liquido disinfettante.

Qualora non venga rispettata l'ordinanza sono previste sanzioni amministrative che vanno da 25 fino a 250 euro. Sarà cura degli organi comunali verificare il rispetto dell'ordinanza e il relativo controllo ed eventuali segnalazioni da parte delle autorità competenti.

"La mascherina protegge se viene indossata da entrambe le persone che si interfacciano. Se la indossa una sola persona viene a meno la protezione anche dell'altro individuo. Quindi è assolutamente importante l'utilizzo da parte di tutti - spiega il primo cittadino di Vezza, Carla Bonino - . Come da indicazioni dei sanitari dovremmo abituarci anche in futuro all'uso della mascherina. A questo proposito mi è giunta notizia che la Regione Piemonte ha acquistato milioni di mascherine per dotare del dispositivo di protezione tutta la popolazione della Regione Piemonte. Mi auguro che che questa iniziativa si realizzi".