“Basta mettere le Rsa nel mirino. Aggiustate il tiro per cortesia!”

Tom Alfieri, presidente dell’ospedale di Busca, è diventato una sorta di vessillifero delle Rsa (Residenze sanitarie assistenziali), che costituiscono il ventre molle dell’emergenza in corso, l’ambito rispetto al quale la confusione regna ancora sovrana.

Alfieri è uno che le idee chiare e soprattutto non le manda a dire. Esprime le sue critiche sempre però affiancate da proposte operative, tipiche di chi vive in presa diretta la problematica. Ieri ha affidato ai social una riflessione che vale la pena riprendere.

“Negli ultimi giorni noi delle Rsa – scrive - siamo diventati ‘la bestia nera’: tutti i problemi di questa pandemia siamo noi. Io dico a gran voce che non ci sto. Dal 24 febbraio ad oggi sono passati 54 giorni e dalla Regione Piemonte, dall’Asl di competenza e dall’Unità di Crisi sempre zero aiuti. Tanti tavoli, cabine di regia, video conferenze, ecc. ma nulla più. Il 15 aprile, dopo 50 giorni, l’assessore regionale Chiara Caucino afferma che ‘i problemi delle Rsa li abbiamo affrontati di petto’. Preferisco non commentare ma sono d’obbligo alcune precisazioni”.

Alfieri ricorda che le Rsa sono normate dalla Regione. “Nelle Rsa – afferma - non esiste il medico, inteso nell’accezione comune, cioè un dottore che segue gli ammalati ospiti della struttura perché questo compito è delegato per legge ai medici di base. Da quindici anni propongo che sarebbe opportuno che tutti gli ospiti di una struttura fossero seguiti da un unico medico di base. Ma invece così non è perché ogni ospite, anche dopo l’ingresso, continua a mantenere il ‘suo’ medico. Pensate alle difficoltà che comporta doversi interfacciare, nel caso nostro ad esempio, con 12 medici invece che con uno solo”.

Il presidente dell’Ospedale di Busca ricorda all’assessore regionale Caucino che il direttore sanitario di una Rsa ha altri compiti, non certo quello di gestire una pandemia come quella in corso e nemmeno quello di visitare gli ospiti o prescrivere loro la terapia. “Hanno parlato di 14 mila tamponi eseguiti alla data del 15 aprile. Ricordo che date le 750 strutture in Regione ad una media di 80 persone tra ospiti e personale fa 60 mila, una percentuale del 24%. Dopo 50 giorni mi sembra una percentuale davvero bassa”.

Alfieri lamenta poi il fatto che le richieste e le comunicazioni inviate dalla sua struttura siano state ignorate, così come l’unico ausilio pervenuto siano state 400 mascherine monouso per 54 giorni.

“Quello che ora posso accettare e credo con me tutti coloro che si occupano di Rsa – si sfoga – è che chi si è preoccupato principalmente di pararsi dalle responsabilità ora le riversi sulle Rsa. Questo è veramente troppo!”