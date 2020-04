Coronavirus: a Montà otto casi positivi, tre persone dichiarate guarite dal Covid-19, cinque in quarantena

Il primo cittadino di Montà, Andrea Cauda, nel rinnovare ai concittadini l'invito a rispettare le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, illustra i dati sulla situazione relativa ai contagi nel comune montatese.

Sono otto i casi positivi nel comune di Montà, di cui quattro si trovano in buone condizioni di salute presso le loro abitazioni (due persone sono in osservazione in ospedale, una è in attesa dell'esito dell'ultimo tampone, una cittadina è ospite in una casa di riposo ma in un altro Comune). Mentre sono tre le persone dichiarate guarite dal Covid-19 e tornate alle proprie case e famiglie. Cinque le persone in quarantena, che sono state a stretto contatto con le persone sopra indicate.

Per quanto riguarda il quadro relativo alle case di riposo presenti nel comune montatese, sono stati effettuati (venerdì 17 aprile) i tamponi agli operatori sanitari della casa di riposo del Capoluogo. Gli stessi tamponi sono in programma (lunedì 20 aprile) anche per gli ospiti del medesimo ricovero. Inoltre l'amministrazione comunale di Montà e la casa di riposo Ca' Nostra in frazione San Rocco hanno avanzato la richiesta per effettuare i tamponi presso la stessa residenza.