Coronavirus, per Cuneo impennata di positivi: 230, di cui 31 deceduti

Anche in conseguenza dell’aumento del numero di tamponi eseguiti, oggi Cuneo registra uno dei peggiori incrementi percentuali giornalieri dall’inizio dell’emergenza: sono 230 le persone risultate positive (di cui 31 purtroppo decedute), 18 quelle guarite e 105 gli isolamenti fiduciari attivi (dati aggiornati a ieri, sabato 18 aprile). Per uscire dallo stato di criticità è fondamentale evitare di uscire di casa se non per recarsi al lavoro o per motivi di assoluta urgenza. Al momento rimanere in casa è l’unica soluzione per uscire il prima possibile da questa situazione, si ricorda quindi a tutti i cittadini di comportarsi con responsabilità verso sè stessi e verso gli altri e di attenersi rigorosamente alle disposizioni.