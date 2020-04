Emergenza Coronavirus nelle RSA del Piemonte: Cirio affida il timone a Ferruccio Fazio, ex ministro della Sanità?

Un'emergenza nell'emergenza. I focolai nelle case di riposo del Piemonte non rappresentano più una minaccia, bensì un'amara certezza. Sono numerose le strutture regionali che in questi giorni, in queste settimane, stanno convivendo con il nemico Coronavirus, annidatosi fra gli ospiti e il personale.

Una vera e propria strage, non ancora emersa nella sua interezza, peraltro: in alcune RSA non sono ancora stati neppure effettuati i tamponi per verificare la positività al Covid-19 da parte di anziani, oss, infermieri, direttori sanitari e vertici amministrativi, mentre in altri casi gli esiti devono ancora arrivare.

C'è, pertanto, la concreta possibilità che il numero dei contagi nelle strutture cresca ulteriormente nelle prossime ore e che presto, purtroppo, si piangano nuovi decessi.

A tal proposito, Alberto Cirio, governatore della Regione, starebbe per ufficializzare la nomina dell'ex ministro della Sanità Ferruccio Fazio (in carica nel quarto governo Berlusconi, dal 2009 al 2011) a responsabile della gestione della questione RSA del Piemonte. D'altro canto, l'attuale sindaco di Garessio, Comune dell'alta val Tanaro, è stato uno dei primi fra i suoi omologhi a fronteggiare il virus, presentatosi nel mese di marzo presso l'"Opera Pia Garelli", e a confrontarsi persino con l'Istituto Superiore di Sanità a Roma.

Ora, dovrebbe spettare a lui (l'annuncio potrebbe arrivare già nella giornata di domani, lunedì 20 aprile 2020) prendere per mano le case di riposo presenti sul territorio regionale e traghettarle fuori da un dramma senza precedenti, facendo luce su quanto attuato sinora dagli amministratori e pianificando le strategie post Covid-19.

Il diretto interessato, da noi raggiunto telefonicamente nella mattinata odierna, non ha confermato né smentito tale ipotesi, limitandosi, per ora, a dichiarare: "Non mi piace si parli di inchiesta, piuttosto di analisi approfondita. Quando e se un'eventuale commissione dedicata alle RSA sarà istituita, con tanto di presidente, sarò il primo a commentare la notizia agli organi di stampa".