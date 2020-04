Garessio, nuovo caso di Coronavirus in paese: cittadino in rianimazione all'ospedale di Mondovì

"Cari concittadini, purtroppo un garessino è stato portato ieri con sintomi da Coronavirus all'ospedale 'Regina Montis Regalis' di Mondovì e questa mattina è stato trasferito nel reparto di Rianimazione. Siamo al corrente che per la sua attività lavorativa recentemente si è recato più volte fuori Garessio, quindi presumiamo che l'infezione non sia stata contratta nel nostro Comune".

Questa è la triste notizia con la quale Ferruccio Fazio, sindaco di Garessio, ha inaugurato la mattinata del borgo valtanarino. Un messaggio accompagnato da ulteriori e doverose raccomandazioni per la popolazione.

"Come vedete il pericolo è tutt'altro che passato - ha proseguito il primo cittadino -, dunque non muovetevi assolutamente da Garessio (se non per gravissimi e giustificati motivi), evitate riunioni conviviali di qualsiasi genere e non avvicinatevi a meno di 1 (possibilmente 2 metri) da altre persone e sempre comunque indossando la mascherina".

Ferruccio Fazio ha poi aggiunto: "Preghiamo, nell'interesse dei singoli e della comunità, chiunque abbia sintomi riferibili al Covid-19 di avvisare immediatamente il proprio medico di medicina generale o, se non risponde, di contattare uno degli altri medici del territorio. A questo proposito vi elenchiamo di seguito i loro contatti: dottor Giuseppe Biondo (349 523 6356); dottor Diego Dormetta (339 703 2865); dottor Roberto Paolini (0174 81093); dottor Giancarlo Vezzoso (338 665 9890)".

Infine, questa mattina sono pervenuti 4 dei 12 tamponi di controllo eseguiti sugli ospiti della casa di riposo "Opera Pia Garelli", che precedentemente erano risultati positivi; di questi 3 sono negativi e 1 ancora positivo, ma la cosa non desta preoccupazioni e l'ospite è sempre stato in isolamento.