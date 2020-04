"Grazie: il Corano insegna che chi salva una vita salva l'umanità intera": la Comunità Islamica di Cuneo sostiene l'attività dell'ospedale Santa Croce e Carle

La solidarietà e il sostegno concreto all'ospedale di Cuneo nella lotta - giornaliera e ormai lunga - con il Coronavirus arrivano anche dalla Comunità Islamica del capoluogo.

Negli ultimi giorni, infatti, è stata organizzata una raccolta fondi tra i soci che ha visto raccogliere 3500 euro (con il contributo, anche, di famiglie in condizione di difficoltà economica), ed è stata offerta ai medici e agli infermieri dell'ospedale una cena a base di pizza come piccolo, ma di certo gradito, segno di vicinanza. Inoltre, la Comunità ha invitati i fedeli a donare sangue nei centri trasfusionali della struttura (raccogliendo l'adesione di 20 volontari) e alcuni giovani stanno aiutando i membri della CRI di Cuneo nelle attività di commissioni a domicilio in favore della frangia di popolazione più debole.

"Come musulmane e musulmani cuneesi ci sentiamo in dovere di ringraziare i medici, gli infermieri, tutto il personale sanitario e amministrativo dell’Ospedale di Cuneo impegnato in prima linea, nelle ambulanze, nelle corsie degli ospedali e nelle terapie intensive per curare i malati e salvare il maggior numero di vite umane" si legge in una nota inviata proprio dalla Comunità allo staff dell'ospedale.