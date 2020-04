I ricercatori del Cnr elaborano il questionario per capire quanti sono i contagiati dal Covid-19

I ricercatori del Cnr, il Consiglio Nazionale di Ricerca, hanno elaborato un questionario per capire se è possibile sapere quanti siano davvero i contagiati in Italia

Il questionario è anonimo e sarà online fino al 30 aprile e si trova a questo indirizzo.

Scopo del progetto fare una stima di quante siano le persone che attualmente o nelle scorse settimane hanno avuto sintomi simili a quelli causati dalla COVID-19. In questo modo si potrà, in parte sopperire alla carenza di dati certi a disposizione degli epidemiologi che stanno studiando la diffusione del coronavirus, inoltre l'indagine potrà essere utile per consentire alle autorità sanitarie di programmare meglio le iniziative di sorveglianza e intervento e per fare alcune previsioni sui possibili sviluppi dell’epidemia.

All’interno del Cnr ci sono diverse Unità e una di queste è quella epidemiologica dell'Istituto di Tecnologie Biomediche del Cnr in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche dell'Ospedale Sacco, Università degli Studi di Milano, diretto dal Prof. Massimo Galli, l'Istituto di Neuroscienze e l'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, e con le società scientifiche SIGG e SIMIT.

L’indagine ha lo scopo di raccogliere informazioni utili per stimare il numero di possibili infezioni da COVID-19 nella popolazione generale e determinare le possibili condizioni associate. Lo studio ha ricevuto l’approvazione del Comitato Etico dell’INMI Lazzaro Spallanzani IRCCS quale comitato etico unico nazionale ai sensi dell’art. 40 del decreto legge 08/04/2020 n. 23. I risultati ottenuti da questa ricerca potranno fornire un contributo immediato per la definizione di programmi di sorveglianza e intervento da parte delle autorità sanitarie.

Il questionario richiede 7-10 minuti per la compilazione. Le risposte sono raccolte in forma anonima, non sono richiesti nome e cognome, mentre si rilasciare indirizzo email, numero di telefono per avere eventuali aggiornamenti sull’indagine.

Richiesto invece il comune e il Cap di domicilio, alcuni dati come età, sesso e professione, insieme ad alcune informazioni sanitarie come malattie pregresse ed eventuale esposizione al rischio di infezione da Coronavirus. Unico requisito, la maggiore età.